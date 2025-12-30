Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 30.12.2025
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину - РИА Новости, 30.12.2025
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину
Украинский военнопленный Владимир Литкин рассказал РИА Новости, что не хочет возвращаться на Украину. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
https://ria.ru/20251230/voennye-2065589057.html
украина
донецкая народная республика
украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину

РИА Новости: пленный военнослужащий ВСУ отказался возвращаться на Украину

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Литкин рассказал РИА Новости, что не хочет возвращаться на Украину.
"Я не хочу возвращаться в Украину, потому что гонят на верную смерть. Я умирать не хочу. Лучше останусь здесь", - сказал Литкин.
Двадцать пятого декабря уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова рассказала РИА Новости, что военнопленные ВСУ в ДНР содержатся согласно международным нормам, выглядят здоровыми, накормленными и свежими.
Российский военный в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные
11:01
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
