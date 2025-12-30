https://ria.ru/20251230/plennyy-2065606216.html
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину
Украинский военнопленный Владимир Литкин рассказал РИА Новости, что не хочет возвращаться на Украину. РИА Новости, 30.12.2025
РИА Новости: пленный военнослужащий ВСУ отказался возвращаться на Украину