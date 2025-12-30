https://ria.ru/20251230/peskov-2065630311.html
Песков назвал дипломатические последствия атаки Киева на резиденцию Путина
Дипломатические последствия террористических актов Киева будут заключаться в ужесточении переговорной позиции России, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 30.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
