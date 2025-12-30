Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал дипломатические последствия атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 30.12.2025 (обновлено: 13:06 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/peskov-2065630311.html
Песков назвал дипломатические последствия атаки Киева на резиденцию Путина
Песков назвал дипломатические последствия атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Песков назвал дипломатические последствия атаки Киева на резиденцию Путина
Дипломатические последствия террористических актов Киева будут заключаться в ужесточении переговорной позиции России, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:44:00+03:00
2025-12-30T13:06:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
новгородская область
сергей лавров
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065549562.html
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065560440.html
россия
новгородская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, новгородская область, сергей лавров, киев
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Новгородская область, Сергей Лавров, Киев
Песков назвал дипломатические последствия атаки Киева на резиденцию Путина

Песков назвал последствием атаки Киева ужесточение переговорной позиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дипломатические последствия террористических актов Киева будут заключаться в ужесточении переговорной позиции России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
03:43
Он отметил, что переговорная позиция России будет меняться. "Меняться в сторону ужесточения", - уточнил Песков.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
07:03
 
В миреРоссияДмитрий ПесковНовгородская областьСергей ЛавровКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала