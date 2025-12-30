https://ria.ru/20251230/peskov-2065627111.html
Песков рассказал об отношениях России и Ирана
Песков рассказал об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 30.12.2025
Песков рассказал об отношениях России и Ирана
Москва продолжает развивать добрые и конструктивные отношения с Тегераном, способствуя разрядке напряженности в неспокойном ближневосточном регионе, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
тегеран (город)
москва
россия
дмитрий песков
дональд трамп
иран
тегеран (город)
москва
россия
иран
Новости
ru-RU
Песков рассказал об отношениях России и Ирана
Песков: Москва продолжает развивать конструктивные отношения с Тегераном