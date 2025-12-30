Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 30.12.2025
12:35 30.12.2025
Песков рассказал об отношениях России и Ирана
Песков рассказал об отношениях России и Ирана
Москва продолжает развивать добрые и конструктивные отношения с Тегераном, способствуя разрядке напряженности в неспокойном ближневосточном регионе, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
Песков рассказал об отношениях России и Ирана

Песков: Москва продолжает развивать конструктивные отношения с Тегераном

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва продолжает развивать добрые и конструктивные отношения с Тегераном, способствуя разрядке напряженности в неспокойном ближневосточном регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. Журналисты спросили Пескова, как Кремль реагирует на заявление американского лидера.
"Мы сами продолжаем развивать добрые, конструктивные отношения с Тегераном, в том числе способствуя разрядке напряженности в этом неспокойном регионе", - ответил Песков.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Иране ответили на слова Трампа
04:25
 
