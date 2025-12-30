Рейтинг@Mail.ru
12:32 30.12.2025 (обновлено: 12:33 30.12.2025)
Песков: попытка атаки на резиденцию Путина направлена не только против него
Песков: попытка атаки на резиденцию Путина направлена не только против него

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Попытка Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина направлена не только против российского президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса, направленный не только лично против президента Путина", - сказал Песков журналистам, комментируя попытку Киева атаковать резиденцию президента России.
Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку на резиденцию Путина
12:32
 
КиевРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
