Песков рассказал о военных последствиях атак Киева на резиденцию Путина
Песков рассказал о военных последствиях атак Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Песков рассказал о военных последствиях атак Киева на резиденцию Путина
Российские военные знают, как, чем и когда ответить на попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:31:00+03:00
2025-12-30T12:31:00+03:00
2025-12-30T12:42:00+03:00
киев
россия
новгородская область
дмитрий песков
владимир путин
сергей лавров
киев
россия
новгородская область
Песков рассказал о военных последствиях атак Киева на резиденцию Путина
