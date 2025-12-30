Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2025
12:29 30.12.2025 (обновлено: 12:36 30.12.2025)
Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога, заявил Песков
владимир путин
в мире
киев
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин, в мире, киев, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Владимир Путин, В мире, Киев, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога, заявил Песков

Песков: Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют доверительный характер диалога и продолжают его, несмотря на провокации со стороны Киева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что попытка Киева атаковать резиденцию Путина направлена, в том числе, против Трампа и его усилий способствовать решению конфликта.
"Но президенты сохраняют доверительный характер диалога и продолжают диалог. Подобная провокация, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Атаку на резиденцию Путина никак нельзя считать обороной, заявил Трамп
