Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога, заявил Песков
Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога, заявил Песков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют доверительный характер диалога и продолжают его, несмотря на провокации со стороны Киева,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:29:00+03:00
2025-12-30T12:29:00+03:00
2025-12-30T12:36:00+03:00
владимир путин
в мире
киев
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
киев
россия
сша
Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога, заявил Песков
