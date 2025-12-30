Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога, заявил Песков

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют доверительный характер диалога и продолжают его, несмотря на провокации со стороны Киева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Но президенты сохраняют доверительный характер диалога и продолжают диалог. Подобная провокация, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", - сказал он.