Теракты Киева не пошатнут диалог между Путиным и Трампом, заявил Песков

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Террористические акты Киева, подобные попыткам атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, не способны пошатнуть доверительный диалог между российским лидером и президентом США Дональдом Трампом.
Комментируя попытки Украины атаковать резиденцию Путина в Новгородской области, Песков сообщил, что, несмотря на провокации, Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога и продолжают диалог.
"Подобная провокация, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", - сказал Песков.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.