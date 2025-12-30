Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит контакты со сторонами на Ближнем Востоке, заявил Песков
12:27 30.12.2025 (обновлено: 12:34 30.12.2025)
Россия продолжит контакты со сторонами на Ближнем Востоке, заявил Песков
РФ будет продолжать контакты со всеми сторонами на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия продолжит контакты со сторонами на Ближнем Востоке, заявил Песков

Песков: Россия продолжит контакты со всеми сторонами на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. РФ будет продолжать контакты со всеми сторонами на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если он попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ.
"Мы, разумеется, будем продолжать наш контакт со всеми сторонами. Мы считаем, что нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном", - ответил Песков на вопрос, как Кремль реагирует на заявление американского лидера.
