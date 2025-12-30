Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, чего ждет от 2026 года - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/peskov-2065590095.html
Песков рассказал, чего ждет от 2026 года
Песков рассказал, чего ждет от 2026 года - РИА Новости, 30.12.2025
Песков рассказал, чего ждет от 2026 года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ждет от 2026 года мира, успехов, процветания и здоровья, по его словам, больше ничего и не надо. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:04:00+03:00
2025-12-30T11:04:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063171306_0:983:2048:2135_1920x0_80_0_0_9a5410201c3582f01beb932aaa7ef581.jpg
https://ria.ru/20251230/rossija-2065584814.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063171306_0:812:2049:2348_1920x0_80_0_0_b82ed5cbcced20850374b96c6e0e32f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, чего ждет от 2026 года

Песков рассказал, что ждет от 2026 года мира, успехов и здоровья

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ждет от 2026 года мира, успехов, процветания и здоровья, по его словам, больше ничего и не надо.
"Что жду? Как все мы. Ждем мира, ждем успехов, ждем процветания, ждем здоровья. Больше ничего не ждем. Больше ничего не надо", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, что он ждет от 2026 года.
Международная медиагруппа Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Десять главных событий 2025 года в России и мире по версии РИА Новости
10:47
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала