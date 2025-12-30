https://ria.ru/20251230/peskov-2065590095.html
Песков рассказал, чего ждет от 2026 года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ждет от 2026 года мира, успехов, процветания и здоровья, по его словам, больше ничего и не надо. РИА Новости, 30.12.2025
