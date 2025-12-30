Рейтинг@Mail.ru
11:32 30.12.2025
Главу этнической диаспоры в Пермском крае лишили гражданства
2025
Главу этнической диаспоры в Пермском крае лишили гражданства

ПЕРМЬ, 30 дек — РИА Новости. Главу этнической диаспоры в Пермском крае лишили российского гражданства за угрозу национальной безопасности и выдворили из страны, сообщило региональное управление ФСБ.
"За совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, прекращено гражданство Российской федерации одному из лидеров этнической диаспоры Пермского края", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что речь идет об уроженце Центрально-Азиатского региона. Ему закрыли въезд в Россию сроком на 50 лет.
