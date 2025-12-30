Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/peregovory-2065631456.html
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
Переговорная позиция России будет меняться в сторону ужесточения после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:46:00+03:00
2025-12-30T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
новгородская область
дмитрий песков
сергей лавров
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3144:1769_1920x0_80_0_0_f93e2c1789c86e04ca00883de998fcc5.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
россия
киев
новгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_52920d2546eed17fff0f09a05a40a45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, новгородская область, дмитрий песков, сергей лавров, украина, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Новгородская область, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Украина, Мирный план США по Украине
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина

Песков: РФ ужесточит переговорную позицию после атаки Киева на резиденцию Путина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Переговорная позиция России будет меняться в сторону ужесточения после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, насколько атака Киева повлияла на ход переговорного процесса, отбросила ли его назад.
«
"Я затрудняюсь сказать. Я только что сказал, и вчера об этом мои коллеги говорили, что позиция будет меняться переговорная, меняться в сторону ужесточения", - ответил Песков журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевНовгородская областьДмитрий ПесковСергей ЛавровУкраинаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала