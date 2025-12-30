https://ria.ru/20251230/peregovory-2065631456.html
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
Переговорная позиция России будет меняться в сторону ужесточения после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:46:00+03:00
2025-12-30T12:46:00+03:00
2025-12-30T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
новгородская область
дмитрий песков
сергей лавров
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3144:1769_1920x0_80_0_0_f93e2c1789c86e04ca00883de998fcc5.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
россия
киев
новгородская область
украина
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
Песков: РФ ужесточит переговорную позицию после атаки Киева на резиденцию Путина