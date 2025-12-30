Рейтинг@Mail.ru
Киев не отправлял уведомлений о прерывании переговоров, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2025
01:38 30.12.2025 (обновлено: 01:42 30.12.2025)
Киев не отправлял уведомлений о прерывании переговоров, заявили в МИД
Москва не получала официальных уведомлений о том, что Киев прерывает стамбульский процесс, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 30.12.2025
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва не получала официальных уведомлений о том, что Киев прерывает стамбульский процесс, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Я говорю о том, что украинская сторона стамбульские переговоры прервала. Прервала, кстати, так и не ответив на целый ряд инициатив, которые внесла российская сторона. Это и пакет предложений по гарантиям безопасности. Это и предложения для конкретизации и активизации работы стамбульского процесса - создать три рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным вопросам. Всё это осталось без ответа. Безапелляционно было сказано через СМИ, что украинская сторона стамбульский процесс прерывает. Правда, никаких официальных уведомлений ниоткуда мы на этот счет не получали", - заявил Галузин в интервью газете "Известия".
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп рассказал Путину о прогрессе Украины в переговорах, заявил Ушаков
