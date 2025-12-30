Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в 2026 году - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 30.12.2025 (обновлено: 11:28 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/pensii-2065537411.html
Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в 2026 году
Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в 2026 году - РИА Новости, 30.12.2025
Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в 2026 году
Повышение выплат в 2026 году затронет всех пенсионеров. Величина и частота прибавок зависят от ряда условий, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T02:07:00+03:00
2025-12-30T11:28:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
россия
пенсии
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20251229/pensii-2065252682.html
https://ria.ru/20251229/napf-2065252609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсии, деньги
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, Пенсии, Деньги
Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в 2026 году

Профессор Виноградов: в 2026 году повысят выплаты всем пенсионерам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Повышение выплат в 2026 году затронет всех пенсионеров. Величина и частота прибавок зависят от ряда условий, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, на 7,6% будут индексированы страховые пенсии — сразу с 1 января. Это соответствует прогнозу инфляции за 2025 год.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января
Вчера, 03:08
«
"В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации", — пояснил Виноградов.
Кроме того, с 1 апреля будут индексированы социальные пенсии — на 6,8%. Их платят тем, у кого по разным причинам нет или мало трудового стажа. Ежеквартально пересчитывают выплаты отдельным категориям, например, летчикам и угольщикам, у которых есть на это основания. А осенью пересчет ждет военных пенсионеров.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Названа альтернатива вкладам, чтобы накопить на пенсию
Вчера, 02:07
 
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияПенсииДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала