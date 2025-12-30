Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в 2026 году

Прежде всего, на 7,6% будут индексированы страховые пенсии — сразу с 1 января. Это соответствует прогнозу инфляции за 2025 год.

Кроме того, с 1 апреля будут индексированы социальные пенсии — на 6,8%. Их платят тем, у кого по разным причинам нет или мало трудового стажа. Ежеквартально пересчитывают выплаты отдельным категориям, например, летчикам и угольщикам, у которых есть на это основания. А осенью пересчет ждет военных пенсионеров.