Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в 2026 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Повышение выплат в 2026 году затронет всех пенсионеров. Величина и частота прибавок зависят от ряда условий, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, на 7,6% будут индексированы страховые пенсии — сразу с 1 января. Это соответствует прогнозу инфляции за 2025 год.
«
"В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации", — пояснил Виноградов.
Кроме того, с 1 апреля будут индексированы социальные пенсии — на 6,8%. Их платят тем, у кого по разным причинам нет или мало трудового стажа. Ежеквартально пересчитывают выплаты отдельным категориям, например, летчикам и угольщикам, у которых есть на это основания. А осенью пересчет ждет военных пенсионеров.