Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями продолжает наносить урон Армянской апостольской церкви (ААЦ), заявил РИА Новости влиятельный представитель армянской диаспоры в США, издатель газеты The Californian Courier Арут Сасунян.
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение ААЦ права безвозмездного получения в собственность земельных участков. Законопроект будет направлен на утверждение в парламент.
"С каждым днём премьер-министр Никол Пашинян наносит всё больший ущерб Армянской Апостольской Церкви и репутации Армении в мире как первого христианского государства. Его действия являются грубым нарушением конституции страны", - сказал Сасунян.
Эксперт выразил уверенность в том, что глава армянского правительства пытается вмешаться в дела церкви и сместить католикоса Гарегина II.
"Не обладая никакими полномочиями, Пашинян изложил на своей странице в Facebook* (организация запрещена в РФ как экстремистская) "дорожную карту обновления Святой Армянской апостольской церкви". Он указал, что после "отстранения" католикоса Гарегина II "первостепенной задачей" будущего местоблюстителя станет "организация процесса принятия нового устава Апостольской Церкви в Армении", - отметил Сасунян.
Пашинян добивается ухода католикоса Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, католикос в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал главу правительства уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" ААЦ, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей Армении и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
