Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт

Пашинян добивается ухода католикоса Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, католикос в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал главу правительства уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" ААЦ, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.