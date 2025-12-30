Рейтинг@Mail.ru
Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/pashinyan-2065571880.html
Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт
Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт - РИА Новости, 30.12.2025
Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт
Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями продолжает наносить урон Армянской апостольской церкви (ААЦ), заявил РИА Новости влиятельный... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T09:29:00+03:00
2025-12-30T09:29:00+03:00
в мире
армения
сша
россия
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063675939_0:163:2930:1811_1920x0_80_0_0_59c73c45d5177251061854b6cd14b734.jpg
https://ria.ru/20251225/armenija-2064720289.html
https://ria.ru/20251225/armeniya-2064524613.html
https://ria.ru/20251208/pashinyan-2060545985.html
армения
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063675939_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5277c54687c7905c1d4a9f980b12e7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, россия, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, США, Россия, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт

Сасунян обвинил Пашиняна в нанесении ущерба Армянской церкви

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями продолжает наносить урон Армянской апостольской церкви (ААЦ), заявил РИА Новости влиятельный представитель армянской диаспоры в США, издатель газеты The Californian Courier Арут Сасунян.
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение ААЦ права безвозмездного получения в собственность земельных участков. Законопроект будет направлен на утверждение в парламент.
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви на территории армянского культурно-храмового комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря, 20:09
"С каждым днём премьер-министр Никол Пашинян наносит всё больший ущерб Армянской Апостольской Церкви и репутации Армении в мире как первого христианского государства. Его действия являются грубым нарушением конституции страны", - сказал Сасунян.
Эксперт выразил уверенность в том, что глава армянского правительства пытается вмешаться в дела церкви и сместить католикоса Гарегина II.
"Не обладая никакими полномочиями, Пашинян изложил на своей странице в Facebook* (организация запрещена в РФ как экстремистская) "дорожную карту обновления Святой Армянской апостольской церкви". Он указал, что после "отстранения" католикоса Гарегина II "первостепенной задачей" будущего местоблюстителя станет "организация процесса принятия нового устава Апостольской Церкви в Армении", - отметил Сасунян.
Пашинян добивается ухода католикоса Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, католикос в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал главу правительства уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" ААЦ, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Армянская церковь на горе Ванкасар - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Правительство Армении лишило церковь права на землю
25 декабря, 10:35
Конфликт властей Армении и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.
* организация запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Пашинян предложил план по "обновлению" Армянской апостольской церкви
8 декабря, 12:54
 
В миреАрменияСШАРоссияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала