Атака на резиденцию Путина несет угрозу безопасности мира, заявил Пакистан

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек - РИА Новости. Пакистан осуждает сообщения о нападении на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.
"Такой отвратительный акт представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира", - написал он в соцсети X.
"Мы вновь заявляем о своем решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру", - добавил он.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.