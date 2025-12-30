Рейтинг@Mail.ru
08:27 30.12.2025 (обновлено: 08:30 30.12.2025)
Атака на резиденцию Путина несет угрозу безопасности мира, заявил Пакистан
Пакистан осуждает сообщения о нападении на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.
2025
в мире, россия, пакистан, новгородская область, владимир путин, шехбаз шариф, сергей лавров
В мире, Россия, Пакистан, Новгородская область, Владимир Путин, Шехбаз Шариф, Сергей Лавров
Атака на резиденцию Путина несет угрозу безопасности мира, заявил Пакистан

Премьер Пакистана назвал атаку на резиденцию Путина угрозой безопасности мира

Государственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф
Государственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф
AP Photo / Akira Suemori
Государственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек - РИА Новости. Пакистан осуждает сообщения о нападении на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.
"Такой отвратительный акт представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира", - написал он в соцсети X.
Шахбаз подчеркнул, что Пакистан выражает свою солидарность с президентом Российской Федерации, правительством и народом России.
"Мы вновь заявляем о своем решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру", - добавил он.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
