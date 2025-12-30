Рейтинг@Mail.ru
18:10 30.12.2025
"Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня"
2025
"Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня"

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСцена из балета "Лебединое озеро"
Сцена из балета "Лебединое озеро". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня" через сутки после атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и на фоне ожидания ответа на эти террористические действия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища "Жужжалка" и "Радиостанция Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Молчавшее 12 дней "Радио Судного дня" передало новое сообщение
Заголовок открываемого материала