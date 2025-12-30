https://ria.ru/20251230/ovchinskiy-2065494181.html
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка"
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка" - РИА Новости, 30.12.2025
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка"
Департамент градостроительной политики Москвы стал участником благотворительной акции "Добрая елка", в ходе которой дарят подарки детям и подросткам,... РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Департамент градостроительной политики Москвы стал участником благотворительной акции "Добрая елка", в ходе которой дарят подарки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Департамент подготовил 10 праздничных наборов, которые в рамках акции вручили ребятам 28 декабря в павильоне "Макет Москвы". В наборы вошли умные колонки, брендированные настольные игры и детская строительная атрибутика", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что для подопечных городских социально ориентированных некоммерческих организаций организовали экскурсию по достопримечательностям Москвы и световое шоу. Москвичи узнали о развитии города, его истории и формировании комфортной городской среды.
В этом году акция "Добрая елка" продлится до 28 февраля, добавляется в пресс-релизе.