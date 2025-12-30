Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка"
11:00 30.12.2025
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка"
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка" - РИА Новости, 30.12.2025
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка"
Департамент градостроительной политики Москвы стал участником благотворительной акции "Добрая елка", в ходе которой дарят подарки детям и подросткам,... РИА Новости, 30.12.2025
владислав овчинский
департамент градостроительной политики
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
Новости
владислав овчинский, департамент градостроительной политики, москва, градостроительный комплекс москвы
Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка"

Овчинский: департамент градостроительной политики принял участие в "Доброй елке"

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : пресс-служба ДИПП
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Департамент градостроительной политики Москвы стал участником благотворительной акции "Добрая елка", в ходе которой дарят подарки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Департамент подготовил 10 праздничных наборов, которые в рамках акции вручили ребятам 28 декабря в павильоне "Макет Москвы". В наборы вошли умные колонки, брендированные настольные игры и детская строительная атрибутика", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что для подопечных городских социально ориентированных некоммерческих организаций организовали экскурсию по достопримечательностям Москвы и световое шоу. Москвичи узнали о развитии города, его истории и формировании комфортной городской среды.
В этом году акция "Добрая елка" продлится до 28 февраля, добавляется в пресс-релизе.
 
Владислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политикиМоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
