Овчинский: департамент градполитики принял участие в акции "Добрая елка"

МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Департамент градостроительной политики Москвы стал участником благотворительной акции "Добрая елка", в ходе которой дарят подарки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Департамент подготовил 10 праздничных наборов, которые в рамках акции вручили ребятам 28 декабря в павильоне "Макет Москвы". В наборы вошли умные колонки, брендированные настольные игры и детская строительная атрибутика", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что для подопечных городских социально ориентированных некоммерческих организаций организовали экскурсию по достопримечательностям Москвы и световое шоу. Москвичи узнали о развитии города, его истории и формировании комфортной городской среды.