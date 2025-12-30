Рейтинг@Mail.ru
Отели в Минводах и Сочи почти полностью заполнены на новогодние каникулы - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 30.12.2025 (обновлено: 19:05 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/otel-2065728720.html
Отели в Минводах и Сочи почти полностью заполнены на новогодние каникулы
Отели в Минводах и Сочи почти полностью заполнены на новогодние каникулы - РИА Новости, 30.12.2025
Отели в Минводах и Сочи почти полностью заполнены на новогодние каникулы
Заполняемость отелей в Минеральных Водах, горном Сочи, Приэльбрусье и кузбасском Шерегеше на новогодних каникулах достигает от 80% до 100%, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:21:00+03:00
2025-12-30T19:05:00+03:00
сочи
минеральные воды
приэльбрусье
роза хутор
газпром
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065756650_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_f56ee627b13ecaee8f530472868c5dd2.jpg
https://ria.ru/20251226/sochi-2064892713.html
https://ria.ru/20251227/napravlenija-2065020882.html
сочи
минеральные воды
приэльбрусье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065756650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0076056d1c1fb6198447e9a775c55a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, минеральные воды, приэльбрусье, роза хутор, газпром, новый год
Сочи, Минеральные Воды, Приэльбрусье, Роза Хутор, Газпром, Новый год
Отели в Минводах и Сочи почти полностью заполнены на новогодние каникулы

На Новый год отели в Минводах, Сочи и Приэльбрусье заполнены на 80-100%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГостиницы на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Гостиницы на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Гостиницы на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Заполняемость отелей в Минеральных Водах, горном Сочи, Приэльбрусье и кузбасском Шерегеше на новогодних каникулах достигает от 80% до 100%, сообщили РИА Новости в министерствах по туризму регионов и представители курортов.
По информации министерства туризма Ставропольского края, новогодний сезон на курортах города Минеральные Воды пройдет в плановом режиме. "Наш акцент — на гарантированном качестве отдыха и оздоровительном эффекте для каждого гостя. Если говорить о загрузке всего номерного фонда, он составляет 85-90%", - сообщили в ведомстве.
Красная Поляна. Вид на отель - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год
26 декабря, 14:45
Похожая ситуация на горнолыжных курортах Сочи. Так, по информации представителей курорта "Красная Поляна", у них ожидается до 90% загрузки отелей на новогодние праздники. В "Роза Хутор", по данным курорта, на этот период забронировано 70% номеров, на новогоднюю ночь – 80%. В комплексе "Газпром Поляна" сообщили РИА Новости, что на предстоящие каникулы у них забронировано 70% номерного фонда, но в январе за счет системы скидок рассчитывают поднять этот уровень еще до 15%. В отелях самого Сочи, по информации мэрии города, на зимних каникулах забронировано 65% номеров.
В отелях Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии на новогодние праздники забронировано более 80% номеров, сообщили РИА Новости в региональном министерстве курортов.
Самая большая загрузка среди курортов ожидается в кузбасском туркомплексе "Шерегеш". "По предварительным данным, в спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш" на новогодние праздники объем бронирования доходит до 100%", – сообщили РИА Новости в министерстве туризма Кузбасса.
Отели и пансионата Крыма оказались менее востребованными на зимние каникулы. Как сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, на новогодние праздники забронировано около 60% номерного фонда, на рождественские – 42%.
Примерно такой же уровень бронирования приходится на гостиницы Калининградской области, где загрузка отелей на предстоящие выходные составляет, по данным правительства региона, 65%.
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
27 декабря, 08:18
 
СочиМинеральные ВодыПриэльбрусьеРоза ХуторГазпромНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала