Гостиницы на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото

Гостиницы на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне

Отели в Минводах и Сочи почти полностью заполнены на новогодние каникулы

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Заполняемость отелей в Минеральных Водах, горном Сочи, Приэльбрусье и кузбасском Шерегеше на новогодних каникулах достигает от 80% до 100%, сообщили РИА Новости в министерствах по туризму регионов и представители курортов.

По информации министерства туризма Ставропольского края , новогодний сезон на курортах города Минеральные Воды пройдет в плановом режиме. "Наш акцент — на гарантированном качестве отдыха и оздоровительном эффекте для каждого гостя. Если говорить о загрузке всего номерного фонда, он составляет 85-90%", - сообщили в ведомстве.

Похожая ситуация на горнолыжных курортах Сочи . Так, по информации представителей курорта "Красная Поляна", у них ожидается до 90% загрузки отелей на новогодние праздники. В " Роза Хутор ", по данным курорта, на этот период забронировано 70% номеров, на новогоднюю ночь – 80%. В комплексе " Газпром Поляна" сообщили РИА Новости, что на предстоящие каникулы у них забронировано 70% номерного фонда, но в январе за счет системы скидок рассчитывают поднять этот уровень еще до 15%. В отелях самого Сочи, по информации мэрии города, на зимних каникулах забронировано 65% номеров.

В отелях Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии на новогодние праздники забронировано более 80% номеров, сообщили РИА Новости в региональном министерстве курортов.

Самая большая загрузка среди курортов ожидается в кузбасском туркомплексе "Шерегеш". "По предварительным данным, в спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш" на новогодние праздники объем бронирования доходит до 100%", – сообщили РИА Новости в министерстве туризма Кузбасса.

Отели и пансионата Крыма оказались менее востребованными на зимние каникулы. Как сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, на новогодние праздники забронировано около 60% номерного фонда, на рождественские – 42%.