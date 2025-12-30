https://ria.ru/20251230/oreshnik-2065715525.html
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешника" подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в новогоднем поздравлении.
"С 2024 года в Беларуси
размещено российское тактическое ядерное оружие, а буквально на днях, в соответствии с договорённостью глав наших государств Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, в республике заступили на боевое дежурство российские ракетные комплексы "Орешник". Этот шаг – наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте", - заявил Грызлов
.
Министерства обороны РФ
и Белоруссии сообщили во вторник, что ракетный комплекс "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Впервые был показан подвижный грунтовый комплекс "Орешник".
Грызлов отметил, что в условиях напряженной военно-политической обстановки вооружённые силы двух стран надёжно защищают западные рубежи Союзного государства. "Эффективно функционируют Региональная группировка войск и единая система ПВО. Проведённые в сентябре совместные стратегические учения "Запад-2025" вновь подтвердили наличие у Союзного государства оборонного потенциала, достаточного для отражения любых угроз", - отметил посол.