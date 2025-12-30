Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии

МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешника" подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в новогоднем поздравлении.

Грызлов отметил, что в условиях напряженной военно-политической обстановки вооружённые силы двух стран надёжно защищают западные рубежи Союзного государства. "Эффективно функционируют Региональная группировка войск и единая система ПВО. Проведённые в сентябре совместные стратегические учения "Запад-2025" вновь подтвердили наличие у Союзного государства оборонного потенциала, достаточного для отражения любых угроз", - отметил посол.