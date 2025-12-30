Рейтинг@Mail.ru
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 30.12.2025 (обновлено: 16:40 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/oreshnik-2065715525.html
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2025
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешника" подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности Союзного государства, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:35:00+03:00
2025-12-30T16:40:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
минск
борис грызлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065577820_2:0:1908:1072_1920x0_80_0_0_0f8aa4c7ceffdd909784d5769704742f.jpg
https://ria.ru/20251230/oreshnik-2065578519.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065577820_241:0:1670:1072_1920x0_80_0_0_b80898ca6f42466aabc45099433a9431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия, минск, борис грызлов
Безопасность, Белоруссия, Россия, Минск, Борис Грызлов
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии

Грызлов: размещение "Орешника" говорит об эффективности договора РФ и Белоруссии

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешника" подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в новогоднем поздравлении.
"С 2024 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие, а буквально на днях, в соответствии с договорённостью глав наших государств Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, в республике заступили на боевое дежурство российские ракетные комплексы "Орешник". Этот шаг – наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте", - заявил Грызлов.
Министерства обороны РФ и Белоруссии сообщили во вторник, что ракетный комплекс "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Впервые был показан подвижный грунтовый комплекс "Орешник".
Грызлов отметил, что в условиях напряженной военно-политической обстановки вооружённые силы двух стран надёжно защищают западные рубежи Союзного государства. "Эффективно функционируют Региональная группировка войск и единая система ПВО. Проведённые в сентябре совместные стратегические учения "Запад-2025" вновь подтвердили наличие у Союзного государства оборонного потенциала, достаточного для отражения любых угроз", - отметил посол.
Заступление на боевое дежурство в Белоруссии ракетного комплекса Орешник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минобороны впервые показало "Орешник"
Вчера, 10:09
 
БезопасностьБелоруссияРоссияМинскБорис Грызлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала