Минобороны впервые показало "Орешник"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минобороны впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник", подразделение, оснащенное новым вооружением, заступило на боевую службу в Белоруссии.
Во время церемонии военные подняли флаг РВСН России и заняли стратегические позиции. Как отметили в ведомстве, перед этим они прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Для несения боевого дежурства созданы все условия, личный состав осваивает новые районы патрулирования, добавили там.
Заместитель командира войсковой части обратил внимание на своевременность события. По его словам, подразделение ежедневно и еженедельно проходит боевую и тактическую подготовки, оно уже доказало свой профессионализм.
"Орешник" в Белоруссии
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав таким образом новую ракетную систему средней дальности. При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного вооружения, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в республике новейшее российское вооружение, в том числе "Орешник". В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска.
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.
На прошлой неделе белорусский президент заявил, что в стране разместят не более десятка "Орешников".
Ракетный комплекс "Орешник"
