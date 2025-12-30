https://ria.ru/20251230/oreshnik-2065578368.html
"Орешник" осваивает новые районы боевого патрулирования в Белоруссии
"Орешник" осваивает новые районы боевого патрулирования в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2025
"Орешник" осваивает новые районы боевого патрулирования в Белоруссии
Личный состав подразделения ракетного комплекса "Орешник" осваивает новые районы боевого патрулирования в Белоруссии, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 30.12.2025
белоруссия
"Орешник" осваивает новые районы боевого патрулирования в Белоруссии
