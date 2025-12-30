Рейтинг@Mail.ru
Подразделение, оснащенное "Орешником" в Белоруссии, ведет боевую подготовку
10:07 30.12.2025 (обновлено: 10:10 30.12.2025)
Подразделение, оснащенное "Орешником" в Белоруссии, ведет боевую подготовку
безопасность, белоруссия, александр лукашенко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Подразделение, оснащённое "Орешником", в Белоруссии ежедневно и еженедельно проводят занятия по боевой и тактической подготовке, личный состав доказал свой профессионализм, сообщил заместитель командира войсковой части.
Подразделение, оснащённое подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник", заступило на боевое дежурство в Белоруссии.
Новейшая российская ракета Орешник
Ракетный комплекс "Орешник"
17 декабря, 14:19
"В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий", - сказал он на видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав подразделения, по словам замкомандира, слажен, расчёты подготовлены, боевое дежурство организовано и несётся в соответствии с руководящими документами.
"Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов, на них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами", - добавил он.
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
19 декабря, 15:25
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". По словам президента, комплекс заступил на боевое дежурство. Лукашенко 22 декабря заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".
В конце прошлого года Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе.
До этого Лукашенко попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Лукашенко заслушал доклад о размещении "Орешника"
24 декабря, 12:15
 
БезопасностьБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
