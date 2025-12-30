В Дании прекратили доставку бумажных писем

Рейтинг@Mail.ru
18:08 30.12.2025
Датский национальный почтовый оператор PostNord полностью прекращает доставку бумажных писем в Дании из-за цифровизации, сообщает телерадиокомпания DR.
в мире
дания
в мире, дания
В мире, Дания
© Getty Images / tupungatoПочтовый ящик PostNord в городе Хьорринг, Дания
Почтовый ящик PostNord в городе Хьорринг, Дания
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Датский национальный почтовый оператор PostNord полностью прекращает доставку бумажных писем в Дании из-за цифровизации, сообщает телерадиокомпания DR.
"Просуществовавшая 401 год и занимавшаяся доставкой писем государственная почтовая служба перестаёт это делать. Оператор PostNord прекращает доставку писем, поскольку хочет вместо этого сосредоточиться на доставке посылок... PostNord больше не будет заниматься доставкой писем из-за цифровизации в Дании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оператор столкнулся с понижением спроса на услуги: в 2000 году компания разослала 1,5 миллиарда писем, а в настоящее время это число составляет всего 100 миллионов, поскольку датчане перешли на цифровые способы общения. Как заявил представитель PostNord Андреас Бретвад, Дания "стоит на передовой" в вопросе цифровизации общества.
По информации телерадиокомпании, теперь доставка бумажных писем будет возможна только через частную компанию. DR пишет, что в связи с прекращением доставки почтой писем почтовые ящики по всей Дании демонтируют.
