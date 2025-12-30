https://ria.ru/20251230/operator-2065745285.html
В Дании прекратили доставку бумажных писем
В Дании прекратили доставку бумажных писем - РИА Новости, 30.12.2025
В Дании прекратили доставку бумажных писем
Датский национальный почтовый оператор PostNord полностью прекращает доставку бумажных писем в Дании из-за цифровизации, сообщает телерадиокомпания DR. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:08:00+03:00
2025-12-30T18:08:00+03:00
2025-12-30T18:14:00+03:00
в мире
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065746298_0:113:3073:1843_1920x0_80_0_0_bbdb1e02e8a31f08b627f840378e4cf3.jpg
https://ria.ru/20251211/danija-2061379969.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065746298_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_dffb962a86acfcbc2f3c9c9002581c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания
В Дании прекратили доставку бумажных писем
Датский почтовый оператор PostNord прекратил доставку бумажных писем
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Датский национальный почтовый оператор PostNord полностью прекращает доставку бумажных писем в Дании из-за цифровизации, сообщает телерадиокомпания DR
.
"Просуществовавшая 401 год и занимавшаяся доставкой писем государственная почтовая служба перестаёт это делать. Оператор PostNord прекращает доставку писем, поскольку хочет вместо этого сосредоточиться на доставке посылок... PostNord больше не будет заниматься доставкой писем из-за цифровизации в Дании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оператор столкнулся с понижением спроса на услуги: в 2000 году компания разослала 1,5 миллиарда писем, а в настоящее время это число составляет всего 100 миллионов, поскольку датчане перешли на цифровые способы общения. Как заявил представитель PostNord Андреас Бретвад, Дания
"стоит на передовой" в вопросе цифровизации общества.
По информации телерадиокомпании, теперь доставка бумажных писем будет возможна только через частную компанию. DR пишет, что в связи с прекращением доставки почтой писем почтовые ящики по всей Дании демонтируют.