В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе регионального правительства. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курская область
2025
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
