В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков
03:07 30.12.2025
В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков
В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков
Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за нарушение требований пожарной безопасности при запуске пиротехники, сообщил РИА Новости член комиссии... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:07:00+03:00
2025-12-30T03:07:00+03:00
общество
россия
курская область
новый год
россия
курская область
2025
В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков

Салют во дворе
Салют во дворе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за нарушение требований пожарной безопасности при запуске пиротехники, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров рассказал, что многие граждане запускают салют в жилых кварталах, однако соблюсти требования пожарной безопасности в такой местности практически невозможно, а это значит, что запуск фейерверков и салютов во дворе многоквартирного дома с большой долей вероятности попадает под нарушение правил пожарной безопасности.
"В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение требований пожарной безопасности для физически лиц от 5 тысяч до 15 тысяч рублей", - сообщил Машаров.
Он также напомнил, что в ряде приграничных регионов, включая Белгородскую и Курскую области, действует запрет на запуск салютов.
"Запускать пиротехнику разрешено только на улице. При запуске петард, ракет, наземного фейерверка, салютных батарей (пиротехника II-III класса опасности) необходимо выбрать открытую площадку. Ее размер должен быть не меньше радиуса опасной зоны, указанного на упаковке изделия", - добавил Машаров.
Он отметил, что во многих городах предусмотрены специальные площадки для запуска фейерверков, информацию о которых можно найти на сайтах органов местного самоуправления. Машаров призвал граждан соблюдать установленные правила и учитывать требования законодательства при проведении новогодних мероприятий.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
