В Купянске погиб пресс-офицер Московского военного округа

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил о смерти пресс-офицера Московского военного округа Дмитрия Шутова, выполнявшего боевые задачи на купянском направлении.

"Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что ушёл из жизни майор Шутов Дмитрий Андреевич", - говорится в некрологе в газете " Красная звезда ".

Уточняется, что последние дни офицер находился на купянском направлении, где выполнял боевые задачи.

Дмитрий Шутов родился 3 ноября 1994 года в городе Ижевске . В 2016 году он окончил Военный университет министерства обороны РФ и был назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты мотострелкового батальона 12-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

После курсов профессиональной переподготовки в Военном университете в 2019 году Шутов стал специалистом в сфере информационного обеспечения и связей с общественностью.

Пресс-офицер работал в Сирии и с первых дней участвовал в специальной военной операции. В составе пресс-центра группировки войск "Запад" он организовывал работу представителей СМИ. В 2024 году Шутов был назначен на должность офицера пресс-службы Московского военного округа.

Майор Дмитрий Шутов отмечен государственными наградами – медалью "За храбрость" II степени (посмертно) и Суворова, а также многими ведомственными медалями.