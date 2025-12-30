Рейтинг@Mail.ru
В Купянске погиб пресс-офицер Московского военного округа
08:55 30.12.2025
В Купянске погиб пресс-офицер Московского военного округа
В Купянске погиб пресс-офицер Московского военного округа
В Купянске погиб пресс-офицер Московского военного округа

Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил о смерти пресс-офицера Московского военного округа Дмитрия Шутова, выполнявшего боевые задачи на купянском направлении.
"Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что ушёл из жизни майор Шутов Дмитрий Андреевич", - говорится в некрологе в газете "Красная звезда".
Уточняется, что последние дни офицер находился на купянском направлении, где выполнял боевые задачи.
Дмитрий Шутов родился 3 ноября 1994 года в городе Ижевске. В 2016 году он окончил Военный университет министерства обороны РФ и был назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты мотострелкового батальона 12-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
После курсов профессиональной переподготовки в Военном университете в 2019 году Шутов стал специалистом в сфере информационного обеспечения и связей с общественностью.
Пресс-офицер работал в Сирии и с первых дней участвовал в специальной военной операции. В составе пресс-центра группировки войск "Запад" он организовывал работу представителей СМИ. В 2024 году Шутов был назначен на должность офицера пресс-службы Московского военного округа.
Майор Дмитрий Шутов отмечен государственными наградами – медалью "За храбрость" II степени (посмертно) и Суворова, а также многими ведомственными медалями.
У него остались жена и двое сыновей.
