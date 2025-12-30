https://ria.ru/20251230/odessa-2065703703.html
В Одессе прогремел взрыв, начался масштабный пожар
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:54:00+03:00
2025-12-30T15:54:00+03:00
2025-12-30T16:36:00+03:00
одесса
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
одесса
украина
В мире, Одесса, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
