В Одессе прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:36:00+03:00
2025-12-30T03:36:00+03:00
2025-12-30T03:42:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Взрыв