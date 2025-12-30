Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА упали на станции "Краснодар Сортировочный" - РИА Новости, 30.12.2025
13:25 30.12.2025 (обновлено: 14:20 30.12.2025)
Обломки БПЛА упали на станции "Краснодар Сортировочный"
Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции "Краснодар Сортировочный", поврежден участок контактной сети, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 30.12.2025
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции "Краснодар Сортировочный", поврежден участок контактной сети, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Обломки беспилотников упали на ж/д станции "Краснодар Сортировочный", поврежден также участок контактной сети", - говорится в сообщении.
Во вторник утром на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность, её действие продлилось больше двух часов, сообщалось в приложении МЧС. Обломки БПЛА упали на жд станции "Краснодар Сортировочный", был поврежден участок контактной сети. Также в результате атаки беспилотников повреждены два частных дома садоводческом товариществе "ЗИП", пострадали два человека, они госпитализированы, об этом сообщал оперштаб Кубани.
