Обломки БПЛА упали на станции "Краснодар Сортировочный"
Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции "Краснодар Сортировочный", поврежден участок контактной сети, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:25:00+03:00
2025-12-30T13:25:00+03:00
2025-12-30T14:20:00+03:00
