В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 30.12.2025
В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект промышленной инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье, заявил назначенный Киевом глава местной областной государственной администрации... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:09:00+03:00
2025-12-30T08:09:00+03:00
2025-12-30T08:09:00+03:00
запорожье
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожье
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Запорожье, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Запорожье поврежден объект промышленной инфраструктуры