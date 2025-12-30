Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры
08:09 30.12.2025
В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры
запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины
Запорожье, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Частично разрушенный в результате обстрела ВСУ один из корпусов больницы. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье, заявил назначенный Киевом глава местной областной государственной администрации Иван Федоров.
"Поврежден объект промышленной инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ЗапорожьеКиевЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
