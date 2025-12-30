Минобороны ОАЭ заявило о добровольном выводе сил из Йемена

Также в сообщении говорится, что вывод сил будет проводиться в координации с партнерами.

Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.