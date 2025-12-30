Рейтинг@Mail.ru
Минобороны ОАЭ заявило о добровольном выводе сил из Йемена
17:26 30.12.2025 (обновлено: 17:48 30.12.2025)
Минобороны ОАЭ заявило о добровольном выводе сил из Йемена
Минобороны ОАЭ заявило о добровольном выводе сил из Йемена
ОАЭ добровольно сворачивают свое военное присутствие в Йемене на фоне обострения отношений с Саудовской Аравией, говорится в сообщении минобороны страны. РИА Новости, 30.12.2025
Новости
Минобороны ОАЭ заявило о добровольном выводе сил из Йемена

ОАЭ добровольно сворачивают военное присутствие в Йемене

ДОХА, 30 дек - РИА Новости. ОАЭ добровольно сворачивают свое военное присутствие в Йемене на фоне обострения отношений с Саудовской Аравией, говорится в сообщении минобороны страны.
"С учетом последних событий, их последствий для безопасности и эффективности сил по борьбе с терроризмом, министерство обороны объявляет о сворачивании всех подразделений сил по борьбе с терроризмом в Йемене на добровольной основе", - говорится в сообщении минобороны, которое приводит государственное информагентство WAM.
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена
23 декабря, 00:37
В минобороны ОАЭ связали такое решение с вопросами безопасности служащих в антитеррористических подразделениях на йеменской территории.
Также в сообщении говорится, что вывод сил будет проводиться в координации с партнерами.
Саудовская Аравия заявила во вторник, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает такие действия угрозой своей национальной безопасности. Эр-Рияд также призвал ОАЭ вывести свои силы из Йемена и прекратить поддержку южан, добивающихся независимости.
Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.
Последствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Совет Южного Йемена обвинил Саудовскую Аравию в агрессии, сообщают СМИ
Вчера, 11:27
 
