Минобороны ОАЭ заявило о добровольном выводе сил из Йемена

ДОХА, 30 дек - РИА Новости. ОАЭ добровольно сворачивают свое военное присутствие в Йемене на фоне обострения отношений с Саудовской Аравией, говорится в сообщении минобороны страны.
"С учетом последних событий, их последствий для безопасности и эффективности сил по борьбе с терроризмом, министерство обороны объявляет о сворачивании всех подразделений сил по борьбе с терроризмом в Йемене на добровольной основе", - говорится в сообщении минобороны, которое приводит государственное информагентство WAM.
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена
23 декабря, 00:37
В минобороны ОАЭ связали такое решение с вопросами безопасности служащих в антитеррористических подразделениях на йеменской территории.
Также в сообщении говорится, что вывод сил будет проводиться в координации с партнерами.
Саудовская Аравия заявила во вторник, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает такие действия угрозой своей национальной безопасности. Эр-Рияд также призвал ОАЭ вывести свои силы из Йемена и прекратить поддержку южан, добивающихся независимости.
Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.