Рейтинг@Mail.ru
В НСПК рассказали о работе карт Visa и Mastercard в России - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/nspk-2065586593.html
В НСПК рассказали о работе карт Visa и Mastercard в России
В НСПК рассказали о работе карт Visa и Mastercard в России - РИА Новости, 30.12.2025
В НСПК рассказали о работе карт Visa и Mastercard в России
Пользоваться картами Visa и Mastercard российских банков можно - у них перестали работать сертификаты безопасности, но Национальная система платёжных карт... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:51:00+03:00
2025-12-30T10:51:00+03:00
россия
дмитрий дубынин
visa, inc.
mastercard, inc.
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000331472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c85f28db0ae2d73423789f2af2fde33c.jpg
https://ria.ru/20251008/karta-2047114386.html
https://ria.ru/20251030/visa-2051854020.html
https://ria.ru/20250219/karty-2000197380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000331472_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_553de8fbfad344f8d82db606f9bcc8e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий дубынин, visa, inc., mastercard, inc., экономика
Россия, Дмитрий Дубынин, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Экономика
В НСПК рассказали о работе карт Visa и Mastercard в России

Дубынин: НСПК все еще поддерживает работу карт Visa и Mastercard в России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Visa и Mastercard
Банковские карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Банковские карты Visa и Mastercard. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пользоваться картами Visa и Mastercard российских банков можно - у них перестали работать сертификаты безопасности, но Национальная система платёжных карт (НСПК) всё ещё поддерживает их работу, сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.
"Я могу сказать, что несмотря на то, что это карты международных платежных систем, как известно, НСПК поддерживает их работу сейчас у нас в стране. Поэтому безопасность и устойчивость обеспечиваем тоже мы. Поэтому бояться, прикладывая карту какой-либо из международных платежных систем на кассе, не нужно совершенно точно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о Visa и Mastercard.
Банковская карта международной платежной системы Masterсard - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ЦБ ответили на вопрос об отключении Visa и Mastercard, выданных в России
8 октября, 18:01
"Но мы также понимаем, что эти платежные системы уже в России не работают, они не развивают свои сервисы, не развивают какие-то специальные программы, мотивацию и так далее. То есть они не работают. Они ушли из нашей страны. Поэтому то, что сертификаты безопасности уже не работают, это первый звоночек, наверное, о том, что дальше это все не сопровождается и не развивается", - продолжил Дубынин.
Глава НСПК отметил, что лучше пользоваться более современными картами "Мир", которые развиваются. И при использовании карт "Мир" доступны дополнительные сервисы, которых нет на картах ушедших международных платежных систем, отметил он.
Но при этом мы понимаем, что на повестке стоит вопрос, до какого момента они еще будут работать "и какой в этом смысл", продолжил он.
"Здесь мы тоже действуем аккуратно. В рамках совета участников и пользователей при НСПК мы с участниками рынка обсуждаем, сколько нужно еще времени, чтобы людям комфортно перейти на использование национальных карт, для того чтобы это никаким образом не повлияло на их комфорт, на их привычки", - добавил Дубынин.
Стенд Visa - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Visa зарегистрировала два товарных знака в России
30 октября, 14:49
Он отметил, что когда НСПК получит предложения от отрасли касаемо этого вопроса, то обработает и представит их в Центральный банк, чтобы дальше регулятор смог принять решение о том, когда выводить карты Visa и Mastercard из оборота.
"Но при этом еще раз отмечу, что очень важно здесь обеспечить удобство людей", - подчеркнул он.
НСПК — операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России, оператор платёжной системы "Мир", операционный и платёжный клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП).
Visa и Mastercard — глобальные платёжные системы. В начале марта 2022 года они сообщили, что приостанавливают операции в стране. Но их карты, выпущенные банками в России, продолжили работать как обычно.
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Эксперты оценили шансы Visa и Mastercard вернуться в Россию
19 февраля, 05:15
 
РоссияДмитрий ДубынинVisa, Inc.MasterCard, Inc.Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала