В НСПК рассказали о работе карт Visa и Mastercard в России

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пользоваться картами Visa и Mastercard российских банков можно - у них перестали работать сертификаты безопасности, но Национальная система платёжных карт (НСПК) всё ещё поддерживает их работу, Пользоваться картами Visa и Mastercard российских банков можно - у них перестали работать сертификаты безопасности, но Национальная система платёжных карт (НСПК) всё ещё поддерживает их работу, сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Mastercard. "Я могу сказать, что несмотря на то, что это карты международных платежных систем, как известно, НСПК поддерживает их работу сейчас у нас в стране. Поэтому безопасность и устойчивость обеспечиваем тоже мы. Поэтому бояться, прикладывая карту какой-либо из международных платежных систем на кассе, не нужно совершенно точно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о Visa

"Но мы также понимаем, что эти платежные системы уже в России не работают, они не развивают свои сервисы, не развивают какие-то специальные программы, мотивацию и так далее. То есть они не работают. Они ушли из нашей страны. Поэтому то, что сертификаты безопасности уже не работают, это первый звоночек, наверное, о том, что дальше это все не сопровождается и не развивается", - продолжил Дубынин

Глава НСПК отметил, что лучше пользоваться более современными картами "Мир", которые развиваются. И при использовании карт "Мир" доступны дополнительные сервисы, которых нет на картах ушедших международных платежных систем, отметил он.

Но при этом мы понимаем, что на повестке стоит вопрос, до какого момента они еще будут работать "и какой в этом смысл", продолжил он.

"Здесь мы тоже действуем аккуратно. В рамках совета участников и пользователей при НСПК мы с участниками рынка обсуждаем, сколько нужно еще времени, чтобы людям комфортно перейти на использование национальных карт, для того чтобы это никаким образом не повлияло на их комфорт, на их привычки", - добавил Дубынин.

Он отметил, что когда НСПК получит предложения от отрасли касаемо этого вопроса, то обработает и представит их в Центральный банк, чтобы дальше регулятор смог принять решение о том, когда выводить карты Visa и Mastercard из оборота.

"Но при этом еще раз отмечу, что очень важно здесь обеспечить удобство людей", - подчеркнул он.

НСПК — операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России, оператор платёжной системы "Мир", операционный и платёжный клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП).