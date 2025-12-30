"Газпром нефть" ведет переговоры о продаже контрольного пакета в NIS

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости подтвердил, что "Газпром нефть" ведет переговоры о продаже третьей стороне контрольного пакета в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), санкции США в отношении которой вступили в силу 9 октября.