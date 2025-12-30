Рейтинг@Mail.ru
"Газпром нефть" ведет переговоры о продаже контрольного пакета в NIS
02:42 30.12.2025 (обновлено: 02:55 30.12.2025)
"Газпром нефть" ведет переговоры о продаже контрольного пакета в NIS
"Газпром нефть" ведет переговоры о продаже контрольного пакета в NIS
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости подтвердил, что "Газпром нефть" ведет переговоры о продаже третьей стороне контрольного пакета РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T02:42:00+03:00
2025-12-30T02:55:00+03:00
россия, сербия, сша, александр боцан-харченко, павел сорокин, александр дюков, газпром, нефтяная индустрия сербии
"Газпром нефть" ведет переговоры о продаже контрольного пакета в NIS

РИА Новости: "Газпром нефть" обсуждает продажу контрольного пакета в NIS

© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости подтвердил, что "Газпром нефть" ведет переговоры о продаже третьей стороне контрольного пакета в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), санкции США в отношении которой вступили в силу 9 октября.
"В настоящее время переговоры идут. Да, переговоры идут, я это могу подтвердить… При этом ваш покорный слуга участником этого переговорного процесса не является. Я участвую только во встречах с (президентом Сербии Александром - ред.) Вучичем, в которых участвуют первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков", - сказал глава российского диппредставительства и добавил, что для продвижения данных переговоров "наилучшая среда - это тишина".
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Вучич обсудил с российским послом санкции США против NIS
27 декабря, 15:13
 
