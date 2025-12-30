Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах арестовали сирийца по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/niderlandy-2065773755.html
В Нидерландах арестовали сирийца по подозрению в подготовке теракта
В Нидерландах арестовали сирийца по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 30.12.2025
В Нидерландах арестовали сирийца по подозрению в подготовке теракта
Полиция в Нидерландах арестовала сирийца по подозрению в планировании теракта в Европе и членстве в группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T20:56:00+03:00
2025-12-30T20:56:00+03:00
в мире
нидерланды
европа
россия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857255599_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a18f2fcbd9a0dbfda8c2b2b7bb733809.jpg
https://ria.ru/20251230/koalitsiya-2065685420.html
https://ria.ru/20251223/niderlandy-2063981574.html
нидерланды
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857255599_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_7718ff328a48e4a14cd30a6db2cbc144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, европа, россия, исламское государство*
В мире, Нидерланды, Европа, Россия, Исламское государство*
В Нидерландах арестовали сирийца по подозрению в подготовке теракта

В Нидерландах арестовали сирийца по подозрению в подготовке теракта в Европе

© AP Photo / Peter DejongФлаги Нидерландов
Флаги Нидерландов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Флаги Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 30 дек - РИА Новости. Полиция в Нидерландах арестовала сирийца по подозрению в планировании теракта в Европе и членстве в группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила национальная прокуратура во вторник.
"В четверг, 18 декабря, полиция арестовала во Флиссингене 29-летнего сирийца, предположительно планировавшего совершить террористический акт в Европе и подозреваемого в членстве в террористической организации "Исламское государство", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Премьер Нидерландов анонсировал заседание коалиции желающих по Украине
Вчера, 15:12
По данным Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), мужчина делал заявления в соцсетях о планах совершить теракт в Европе примерно на Рождество. Конкретная цель не упоминалась.
Во вторник подозреваемый предстал перед судом. По итогам заседания суд решил оставить сирийца под стражей как минимум еще 30 дней по подозрению в подготовке теракта и участии в террористической организации ИГ.
В середине декабря прокуратура Нидерландов также сообщала о задержании 33-летнего сирийца в центре для беженцев в Дронтене на севере страны по подозрению в подготовке террористического акта.
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на толпу зрителей светового шоу в деревне Нюнспет, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу
23 декабря, 02:27
 
В миреНидерландыЕвропаРоссияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала