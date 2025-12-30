В Нидерландах арестовали сирийца по подозрению в подготовке теракта

ГААГА, 30 дек - РИА Новости. Полиция в Нидерландах арестовала сирийца по подозрению в планировании теракта в Европе и членстве в группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила национальная прокуратура во вторник.
"В четверг, 18 декабря, полиция арестовала во Флиссингене 29-летнего сирийца, предположительно планировавшего совершить террористический акт в Европе и подозреваемого в членстве в террористической организации "Исламское государство", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.
По данным Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), мужчина делал заявления в соцсетях о планах совершить теракт в Европе примерно на Рождество. Конкретная цель не упоминалась.
Во вторник подозреваемый предстал перед судом. По итогам заседания суд решил оставить сирийца под стражей как минимум еще 30 дней по подозрению в подготовке теракта и участии в террористической организации ИГ.
В середине декабря прокуратура Нидерландов также сообщала о задержании 33-летнего сирийца в центре для беженцев в Дронтене на севере страны по подозрению в подготовке террористического акта.
