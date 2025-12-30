Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу договора по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
07:21 30.12.2025 (обновлено: 07:22 30.12.2025)
Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу договора по Газе, пишут СМИ
Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу договора по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу договора по Газе, пишут СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в США согласился двигаться ко второму этапу соглашения по Газе, несмотря на разногласия с командой американского президента... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу договора по Газе, пишут СМИ

Axios: Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу соглашения по Газе

© Benjamin Netanyahu/TelegramБеньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в США согласился двигаться ко второму этапу соглашения по Газе, несмотря на разногласия с командой американского президента Дональда Трампа по поводу его реализации, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.
"Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу соглашения по Газе, несмотря на его разногласия с командой Трампа по поводу его реализации", - говорится в сообщении портала.
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
