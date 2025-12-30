https://ria.ru/20251230/netanyakhu-2065561655.html
Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу договора по Газе, пишут СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в США согласился двигаться ко второму этапу соглашения по Газе, несмотря на разногласия с командой американского президента... РИА Новости, 30.12.2025
Axios: Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу соглашения по Газе