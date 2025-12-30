Рейтинг@Mail.ru
Россия потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти, заявил Артемьев
17:57 30.12.2025 (обновлено: 20:54 30.12.2025)
Россия потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти, заявил Артемьев
экономика, россия, игорь артемьев, трансконтейнер, ржд
Экономика, Россия, Игорь Артемьев, ТрансКонтейнер, РЖД
Россия потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти, заявил Артемьев

Президент, АО "Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа" Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, полученной в результате непрозрачного расчета котировок международных ценовых агентств, считает глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.
Котировки на российскую нефть рассчитываются международными ценовыми агентствами на основании опросов трейдеров, торгующих ею. По мнению Артемьева, такой метод непрозрачен, несмотря на то, что методики расчетов котировок публичны.
"Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Многие десятилетия это была была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность (расчета котировок - ред.), складываются очень серьезные условия для манипуляций", - сказал Артемьев в интервью телеканалу "России 24".
Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею российской альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство. Оно формирует репрезентативные ценовые индексы и индикаторы на основе данных, полученных в результате биржевых торгов и регистрации внебиржевых сделок, а также информации от участников рынка.
Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus.
Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
ЭкономикаРоссияИгорь АртемьевТрансКонтейнерРЖД
 
 
