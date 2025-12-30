Россия потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти, заявил Артемьев

Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею российской альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство. Оно формирует репрезентативные ценовые индексы и индикаторы на основе данных, полученных в результате биржевых торгов и регистрации внебиржевых сделок, а также информации от участников рынка.