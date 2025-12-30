Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами
16:12 30.12.2025
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами - РИА Новости, 30.12.2025
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами
Более 80% частных предприятий в Германии жалуются на слишком высокий подоходный налог, который лишает "радости от работы" как самих работников, так и их... РИА Новости, 30.12.2025
в мире, германия, мюнхен, g7
В мире, Германия, Мюнхен, G7
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами

Более 80% предприятий в Германии недовольны высоким подоходным налогом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Более 80% частных предприятий в Германии жалуются на слишком высокий подоходный налог, который лишает "радости от работы" как самих работников, так и их нанимателей в лице предпринимателей, а также мешает стране привлекать бизнес, показал ежегодный опрос предприятий института ifo в Мюнхене.
В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения доходов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Германии грозит длительная стагнация из-за ошибок Мерца, сообщает Ifo
26 декабря, 22:55
"Более 80% предприятий в Германии считают, что их сотрудники несут большую или очень большую нагрузку по уплате налогов и сборов… Именно высокие налоги на труд парализуют обе стороны (работодателя и работника - ред.) и лишают их радости от работы", - говорится в материале, опубликованном на сайте Ifo.
Отмечается, что никакая другая налоговая нагрузка не воспринимается частными предприятиями как наиболее высокая независимо от структуры их собственности, размера предприятия или отрасли.
"Высокая налоговая нагрузка на труд затрагивает не только частные домохозяйства, но и влияет на привлекательность страны как места для ведения бизнеса", - отмечают эксперты Ifo.
На втором месте среди налогов, которые частные предприятия считают для себя тяжким бременем, оказался налог на прибыль. Размер этого налога считают слишком высоким 72% опрошенных предприятий.
Шестьдесят восемь процентов предприятий также выразили недовольство налогом и сборами на электроэнергию.
Среди стран G7 Германия оказалась страной, где действуют самые высокие налоги на предприятия, указали в Ifo.
Опрос проводился с 8 сентября по 17 октября среди 1705 предприятий, включая 1358 семейных предприятий.
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен
28 декабря, 17:01
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен
28 декабря, 17:01
 
