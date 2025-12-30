Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер налогов и штрафа

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Суд в Москве подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении блогеру Лизе Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, около 178 миллионов рублей налогов и штрафа, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Налоговый орган в ходе проверок установил, что Батюта, занимавшаяся реализацией курсов в интернете "ИнстаСпец" и "Инвестор Плюс", а также рекламной деятельностью, в целях получения "налоговой экономии" создала схему дробления бизнеса, что позволило применять упрощенную систему налогообложения и не переходить на общую, несмотря на превышение предельно допустимых значений для УСН.

В схеме участвовали ее муж – индивидуальный предприниматель Артемий Миллер и его друг Ринат Насретдинов, управляющий сети клиник лазерной эпиляции "Миссис Лазер", принадлежащих Батюте и Миллеру. "Также использовались салоны красоты, что позволяло перераспределять доходы внутри группы лиц", - сказано в материалах дела.

Схема позволила Батюте не отражать часть доходов, полученных в результате предпринимательской деятельности, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость, установила инспекция. Она доначислила предпринимательнице более 136 миллионов рублей налогов и привлекла ее к административной ответственности в виде штрафа в размере более 41 миллиона рублей.

Батюта оспорила решение в суде, но суд подтвердил законность и обоснованность выводов налоговиков.

Арбитражный суд Краснодарского края в апреле признал Батюту банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В материалах дела о банкротстве отмечалось, что к моменту обращения в суд блогер накопила долгов более чем на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами не может.

Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на нее уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами легализовала часть суммы путем финансовых операций.