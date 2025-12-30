МВД прорабатывает инициативы по правилам работы мигрантов в России

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. МВД РФ прорабатывает инициативы по проведению эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранцами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории России в порядке организованного набора, МВД РФ прорабатывает инициативы по проведению эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранцами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории России в порядке организованного набора, сообщили в пресс-службе ведомства в Max.

"МВД России прорабатывается инициатива по проведению эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации в порядке организованного набора", - говорится в сообщении.

Московской области. В ведомстве подчеркнули, что по поручению руководства страны МВД России прорабатывается инициатива по проведению в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранцами и лицами без гражданства трудовой деятельности в России в порядке организованного набора на территории РФ, за исключением Москвы

Как отмечают в МВД, подготовлен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий наделение правительства России полномочиями по проведению экспериментов по апробации, не предусмотренных федеральным законом № 115-ФЗ правил и условий осуществления иностранцами трудовой деятельности в РФ и одновременно проведение правительством РФ эксперимента.

"При проведении эксперимента предполагается применение реестровой модели предоставления работодателям, заказчикам работ (услуг) прав на привлечение и использование иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, подтверждаемых наличием сведений о работодателе, заказчике работ (услуг) и иностранном гражданине соответственно в реестре работодателей и реестре иностранных работников", - отмечается в сообщении.

Также разработан законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", регламентирующий порядок исчисления и уплаты налога на доходы физлиц от трудовой деятельности в России иностранцами и лицами без гражданства в рамках эксперимента.

"Планируется, что налог на доходы будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей. При этом если иностранный гражданин или лицо без гражданства работает в организации или у индивидуального предпринимателя, то налог исчисляет, удерживает и перечисляет налоговый агент, а если у физического лица – налог исчисляет и уплачивает сам иностранный гражданин или лицо без гражданства", - объяснили в ведомстве.

Кроме того, как добавили правоохранители, разработан проект "О внесении изменения в статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым к источникам доходов бюджетов субъектов РФ отнесен по нормативу 100% налог на доходы физлиц от осуществления трудовой деятельности в России иностранцами и лицами без гражданства в рамках эксперимента.

"О внесении изменений в статьи 221 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации", дополняющий Трудовой кодекс Российской Федерации положениями, предусматривающими возможность осуществления электронного документооборота посредством информационной системы оператора организованного набора, а также заключение с иностранными гражданами, привлекаемыми для осуществления трудовой деятельности в порядке организованного набора в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, срочного договора", - отмечается в сообщении.