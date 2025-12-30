Рейтинг@Mail.ru
МВД прорабатывает инициативы по правилам работы мигрантов в России - РИА Новости, 30.12.2025
16:25 30.12.2025
МВД прорабатывает инициативы по правилам работы мигрантов в России
МВД прорабатывает инициативы по правилам работы мигрантов в России
МВД РФ прорабатывает инициативы по проведению эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранцами и лицами без гражданства трудовой... РИА Новости, 30.12.2025
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД прорабатывает инициативы по правилам работы мигрантов в России

МВД прорабатывает инициативы по правилам и условиям работы иностранцев в России

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. МВД РФ прорабатывает инициативы по проведению эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранцами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории России в порядке организованного набора, сообщили в пресс-службе ведомства в Max.
"МВД России прорабатывается инициатива по проведению эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации в порядке организованного набора", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что по поручению руководства страны МВД России прорабатывается инициатива по проведению в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранцами и лицами без гражданства трудовой деятельности в России в порядке организованного набора на территории РФ, за исключением Москвы и Московской области.
Как отмечают в МВД, подготовлен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий наделение правительства России полномочиями по проведению экспериментов по апробации, не предусмотренных федеральным законом № 115-ФЗ правил и условий осуществления иностранцами трудовой деятельности в РФ и одновременно проведение правительством РФ эксперимента.
"При проведении эксперимента предполагается применение реестровой модели предоставления работодателям, заказчикам работ (услуг) прав на привлечение и использование иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, подтверждаемых наличием сведений о работодателе, заказчике работ (услуг) и иностранном гражданине соответственно в реестре работодателей и реестре иностранных работников", - отмечается в сообщении.
Также разработан законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", регламентирующий порядок исчисления и уплаты налога на доходы физлиц от трудовой деятельности в России иностранцами и лицами без гражданства в рамках эксперимента.
"Планируется, что налог на доходы будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей. При этом если иностранный гражданин или лицо без гражданства работает в организации или у индивидуального предпринимателя, то налог исчисляет, удерживает и перечисляет налоговый агент, а если у физического лица – налог исчисляет и уплачивает сам иностранный гражданин или лицо без гражданства", - объяснили в ведомстве.
Кроме того, как добавили правоохранители, разработан проект "О внесении изменения в статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым к источникам доходов бюджетов субъектов РФ отнесен по нормативу 100% налог на доходы физлиц от осуществления трудовой деятельности в России иностранцами и лицами без гражданства в рамках эксперимента.
"О внесении изменений в статьи 221 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации", дополняющий Трудовой кодекс Российской Федерации положениями, предусматривающими возможность осуществления электронного документооборота посредством информационной системы оператора организованного набора, а также заключение с иностранными гражданами, привлекаемыми для осуществления трудовой деятельности в порядке организованного набора в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, срочного договора", - отмечается в сообщении.
В МВД подчеркнули, что соответствующие проекты федеральных законов внесены на рассмотрение в правительстве России. Как отметили правоохранители, предлагаемые изменения позволят повысить эффективность контроля в сфере миграции. В доходы бюджетной системы России ежегодно будет поступать порядка 22 миллиардов рублей.
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала