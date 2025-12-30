МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения о якобы новогодней выплате для россиян, обещая сотни тысяч рублей, Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения о якобы новогодней выплате для россиян, обещая сотни тысяч рублей, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"С 1 января начнутся новогодние выплаты от Путина. Размер зависит от возраста и города. Выплату могут получить все граждане, рожденные после 1950 года", — приводит ведомство пример такой рассылки.

Мошенники уверяют, что всякий россиянин может получить как минимум 35 тысяч рублей, а максимум — 325 тысяч, отметили киберполицейские.