МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами
МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами - РИА Новости, 30.12.2025
МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами
Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения о якобы новогодней выплате для россиян, обещая сотни тысяч рублей, предупредили в управлении по организации борьбы... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T09:11:00+03:00
2025-12-30T09:11:00+03:00
2025-12-30T10:48:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новый год
россия
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год, россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новый год, Россия
МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами
МВД: мошенники рассылают сообщения о якобы новогодней выплате с 1 января