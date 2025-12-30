Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами
09:11 30.12.2025 (обновлено: 10:48 30.12.2025)
МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами
МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год, россия
МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения о якобы новогодней выплате для россиян, обещая сотни тысяч рублей, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"С 1 января начнутся новогодние выплаты от Путина. Размер зависит от возраста и города. Выплату могут получить все граждане, рожденные после 1950 года", — приводит ведомство пример такой рассылки.
Мошенники уверяют, что всякий россиянин может получить как минимум 35 тысяч рублей, а максимум — 325 тысяч, отметили киберполицейские.
Они напомнили, что узнать о всех действительно полагающихся социальных выплатах можно на портале "Госуслуги".
