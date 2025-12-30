Колокольцев поздравил сотрудников МВД с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в поздравлении с наступающим Новым годом отметил большую работу правоохранителей по обеспечению безопасности мероприятий к 80-летию Победы и международных экономических форумов, а также положительные результаты в борьбе с преступностью.
Текст поздравления министра опубликован в Telegram-канале представителя МВД РФ Ирины Волк.
"В уходящем году сотрудниками органов внутренних дел проведена большая работа по обеспечению правопорядка, в том числе в ходе масштабных мероприятий в ознаменование 80-летия Великой Победы и прошедших международных экономических форумов. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью: отмечается снижение многих видов криминальных посягательств, стабильно высокой остается раскрываемость", - заявил Колокольцев.
Глава МВД отметил, что качество предоставляемых ведомством государственных услуг повышается. Кроме того, он отдельно выразил признательность коллегам, которые встретят Новый год на боевом посту.
"Самые теплые слова адресую нашим дорогим ветеранам, посвятившим многие годы жизни нелегкому труду в органах внутренних дел. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе", - добавил Колокольцев.
