Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:29 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/msp-2065692572.html
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год - РИА Новости, 30.12.2025
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, приравненных к МСП, в Забайкальском крае выросло на 5% за год и составило... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:29:00+03:00
2025-12-30T15:29:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_b65739bdfab8096e3900569a8175a270.jpg
https://ria.ru/20251230/agrariy-2065610208.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ca7f6e8b7ed00713336c3da48e83b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год

В Забайкалье зарегистрировали более 91 тыс субъектов МСП

© Depositphotos.com / stokketeРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Работа юриста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, приравненных к МСП, в Забайкальском крае выросло на 5% за год и составило более 91 тысяч человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Из них более 60 тысяч человек – самозанятые, которые приравнены к МСП. Отмечается, субъекты малого и среднего предпринимательства официально зарегистрированы и состоят на учете в налоговых органах.
По словам исполняющего обязанности вице-премьера правительства региона Павла Волкова, в следующем году в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" на поддержку проектов в производстве, сельском хозяйстве, туризме, сервисе, а также участников специальной военной операции планируется направить не менее 1,6 миллиарда рублей.
Посев рапса - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Аграрии Томской области получили более 326 млн рублей на покупку техники
11:58
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала