Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, приравненных к МСП, в Забайкальском крае выросло на 5% за год и составило более 91 тысяч человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из них более 60 тысяч человек – самозанятые, которые приравнены к МСП. Отмечается, субъекты малого и среднего предпринимательства официально зарегистрированы и состоят на учете в налоговых органах.