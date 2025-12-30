https://ria.ru/20251230/msp-2065692572.html
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год - РИА Новости, 30.12.2025
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, приравненных к МСП, в Забайкальском крае выросло на 5% за год и составило... РИА Новости, 30.12.2025
Число субъектов МСП в Забайкалье выросло на 5% за год
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, приравненных к МСП, в Забайкальском крае выросло на 5% за год и составило более 91 тысяч человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Из них более 60 тысяч человек – самозанятые, которые приравнены к МСП. Отмечается, субъекты малого и среднего предпринимательства официально зарегистрированы и состоят на учете в налоговых органах.
По словам исполняющего обязанности вице-премьера правительства региона Павла Волкова, в следующем году в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" на поддержку проектов в производстве, сельском хозяйстве, туризме, сервисе, а также участников специальной военной операции планируется направить не менее 1,6 миллиарда рублей.