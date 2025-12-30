Рейтинг@Mail.ru
Локощенко назвал 2025 год самым жарким за всю историю наблюдений в Москве - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/moskva-2065783783.html
Локощенко назвал 2025 год самым жарким за всю историю наблюдений в Москве
Локощенко назвал 2025 год самым жарким за всю историю наблюдений в Москве - РИА Новости, 30.12.2025
Локощенко назвал 2025 год самым жарким за всю историю наблюдений в Москве
Уходящий 2025 год стал самым жарким за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, среднегодовая температура воздуха достигла 8,6 градуса,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T23:45:00+03:00
2025-12-30T23:45:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992147173_0:0:3486:1962_1920x0_80_0_0_4623c994402f64afe07b3786045fd1d9.jpg
https://ria.ru/20251230/pogoda-2065653751.html
https://ria.ru/20250917/zhara-2042421347.html
https://ria.ru/20251230/moskva-2065582696.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992147173_755:0:3486:2048_1920x0_80_0_0_30b74e83ba49351c384b82ffddde9ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Локощенко назвал 2025 год самым жарким за всю историю наблюдений в Москве

Локощенко: 2025 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на Покровский собор
Вид на Покровский собор - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вид на Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уходящий 2025 год стал самым жарким за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, среднегодовая температура воздуха достигла 8,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
"Уходящий 2025 год стал самым теплым за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с 1779 года. Среднегодовая температура воздуха впервые достигла здесь 8,6 градуса. Это на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем 2024 году, который также был рекордно тёплым", - рассказал Локощенко.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь
Вчера, 14:14
Он отметил, что из 12 месяцев 2025 года по данным метеорологической обсерватории МГУ только три (май, июнь и август) оказались холоднее климатической нормы, то есть средних значений за 30 лет с 1991 по 2020 годы, остальные девять месяцев ее превысили. Особенно теплыми выдались январь, март и ноябрь: они оказались теплее нормы соответственно на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса".
"Рекордно теплым стал не только год в целом, но и январь 2025 года: его среднемесячная температура достигла минус 0,02 градуса, впервые за всю историю наблюдений, вплотную приблизившись в этом месяце к нулевому значению. Предыдущим рекордом, минус 0,14 градуса, был отмечен январь в 2020 году", - уточнил синоптик.
Он добавил, что причиной столь необычно "жаркого" января 2025 года является интенсивный западный перенос и почти беспрерывное в течение всего месяца вхождение в Московский регион теплого морского полярного воздуха из Атлантики, а в последнюю неделю – еще более теплого морского тропического воздуха из Средиземноморья. Вследствие этого снежный покров в Москве полностью сошел уже 19 января, и вплоть до начала февраля его не было, что для середины зимы – чрезвычайно редкое событие.
"Март, 4,5 градуса, выдался вторым в ряду самых теплых мартов в Москве за последние 246 лет, теплее был только март в 2007 году. Ноябрь со среднемесячной температурой 3,7 градуса стал третьим в ряду самых теплых ноябрей, лишь на одну десятую долю градуса уступив рекордным ноябрям 2013-го и далёкого 1851-го годов", - рассказал Локощенко.
Он уточнил, что в течение 2025 года 19 дней стали рекордно теплыми за последние 147 лет (метеорологические данные за каждый отдельный день в Москве известны начиная с 1879 года): с 27 января по 1 февраля; 8, 9, 12 и 14 марта; 16, 18 и с 20 по 23 апреля; 10 июля; 22 сентября и 18 ноября.
Жара в Греции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Исследование показало, сколько людей умерли в Европе этим летом из-за жары
17 сентября, 11:31
"Погодными особенностями уходящего года стали крайне малоснежная зима 2024-2025 годов: наибольшая высота снежного покрова за весь холодный сезон составила лишь 23 сантиметра и была отмечена девятого апреля. Самый высокий снежный покров в апреле – редчайшее событие, явившееся своеобразным метеорологическим курьёзом", – подчеркнул Локощенко.
Синоптик отметил, что почти бесснежным стал и конец 2025 года: устойчивый снежный покров образовался лишь 22 декабря, почти на месяц позднее обычного. В то же время весенние возвраты холодов привели к очень холодной погоде и даже образованию недолгого снежного покрова второго мая. Столь поздний снежный покров в мае образуется в Москве крайне редко, но он отмечен уже второй год подряд.
"Лето 2025 года оказалось близким к норме по температуре воздуха, но очень дождливым: с июня по август выпало 356 миллиметров осадков, что бывает редко. Сильнейший ливень 21 июля привел к выпадению в этот день в Метеорологической обсерватории МГУ 82,3 миллиметра осадков. Это значение суточной суммы осадков стало вторым в ряду наибольших за все время наблюдений университетской обсерватории, начиная с 1954 года", - добавил Локощенко.
Он отметил, что день 21 июля, таким образом, был отмечен двумя опасными явлениями: сильным ливнем и продолжительным сильным дождем. В то же время аномально сухими месяцами в 2025 году выдались февраль и сентябрь: соответственно лишь 10 и 11 миллиметров. Несмотря на это, годовая сумма количества осадков в 2025 году оказалась выше климатической нормы: по состоянию на 30 декабря – 800 миллиметров.
"Наибольшая температура воздуха в Москве в 2025 году составила 11 июля 34,5 градуса. Однако эпизоды сильной жары в начале июля и в конце августа были недолгими и не привели к длительной аномально жаркой погоде. Это опасное явление, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти и более дней подряд на семь и более градусов превышает норму, было отмечено в Москве в 2025 году всего один раз: с 16 по 23 апреля", - уточнил Локощенко.
Синоптик добавил, что восемь раз наблюдалась сильная жара с максимальной температурой 30 и более градусов. Суровых морозов в уходящем году не было, самая низкая температура составила минус 16,2 градуса 24 декабря.
Мужчина в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик
Вчера, 10:34
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала