Локощенко назвал 2025 год самым жарким за всю историю наблюдений в Москве

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уходящий 2025 год стал самым жарким за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, среднегодовая температура воздуха достигла 8,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

"Уходящий 2025 год стал самым теплым за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве , начиная с 1779 года. Среднегодовая температура воздуха впервые достигла здесь 8,6 градуса. Это на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем 2024 году, который также был рекордно тёплым", - рассказал Локощенко.

Он отметил, что из 12 месяцев 2025 года по данным метеорологической обсерватории МГУ только три (май, июнь и август) оказались холоднее климатической нормы, то есть средних значений за 30 лет с 1991 по 2020 годы, остальные девять месяцев ее превысили. Особенно теплыми выдались январь, март и ноябрь: они оказались теплее нормы соответственно на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса".

"Рекордно теплым стал не только год в целом, но и январь 2025 года: его среднемесячная температура достигла минус 0,02 градуса, впервые за всю историю наблюдений, вплотную приблизившись в этом месяце к нулевому значению. Предыдущим рекордом, минус 0,14 градуса, был отмечен январь в 2020 году", - уточнил синоптик.

Он добавил, что причиной столь необычно "жаркого" января 2025 года является интенсивный западный перенос и почти беспрерывное в течение всего месяца вхождение в Московский регион теплого морского полярного воздуха из Атлантики, а в последнюю неделю – еще более теплого морского тропического воздуха из Средиземноморья . Вследствие этого снежный покров в Москве полностью сошел уже 19 января, и вплоть до начала февраля его не было, что для середины зимы – чрезвычайно редкое событие.

"Март, 4,5 градуса, выдался вторым в ряду самых теплых мартов в Москве за последние 246 лет, теплее был только март в 2007 году. Ноябрь со среднемесячной температурой 3,7 градуса стал третьим в ряду самых теплых ноябрей, лишь на одну десятую долю градуса уступив рекордным ноябрям 2013-го и далёкого 1851-го годов", - рассказал Локощенко.

Он уточнил, что в течение 2025 года 19 дней стали рекордно теплыми за последние 147 лет (метеорологические данные за каждый отдельный день в Москве известны начиная с 1879 года): с 27 января по 1 февраля; 8, 9, 12 и 14 марта; 16, 18 и с 20 по 23 апреля; 10 июля; 22 сентября и 18 ноября.

"Погодными особенностями уходящего года стали крайне малоснежная зима 2024-2025 годов: наибольшая высота снежного покрова за весь холодный сезон составила лишь 23 сантиметра и была отмечена девятого апреля. Самый высокий снежный покров в апреле – редчайшее событие, явившееся своеобразным метеорологическим курьёзом", – подчеркнул Локощенко.

Синоптик отметил, что почти бесснежным стал и конец 2025 года: устойчивый снежный покров образовался лишь 22 декабря, почти на месяц позднее обычного. В то же время весенние возвраты холодов привели к очень холодной погоде и даже образованию недолгого снежного покрова второго мая. Столь поздний снежный покров в мае образуется в Москве крайне редко, но он отмечен уже второй год подряд.

"Лето 2025 года оказалось близким к норме по температуре воздуха, но очень дождливым: с июня по август выпало 356 миллиметров осадков, что бывает редко. Сильнейший ливень 21 июля привел к выпадению в этот день в Метеорологической обсерватории МГУ 82,3 миллиметра осадков. Это значение суточной суммы осадков стало вторым в ряду наибольших за все время наблюдений университетской обсерватории, начиная с 1954 года", - добавил Локощенко.

Он отметил, что день 21 июля, таким образом, был отмечен двумя опасными явлениями: сильным ливнем и продолжительным сильным дождем. В то же время аномально сухими месяцами в 2025 году выдались февраль и сентябрь: соответственно лишь 10 и 11 миллиметров. Несмотря на это, годовая сумма количества осадков в 2025 году оказалась выше климатической нормы: по состоянию на 30 декабря – 800 миллиметров.

"Наибольшая температура воздуха в Москве в 2025 году составила 11 июля 34,5 градуса. Однако эпизоды сильной жары в начале июля и в конце августа были недолгими и не привели к длительной аномально жаркой погоде. Это опасное явление, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти и более дней подряд на семь и более градусов превышает норму, было отмечено в Москве в 2025 году всего один раз: с 16 по 23 апреля", - уточнил Локощенко.