ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
Системой ПВО Минобороны РФ уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
