ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 30.12.2025
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
Системой ПВО Минобороны РФ уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
Новости
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Командный пункт
Командный пункт
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Системой ПВО Минобороны РФ уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ещё один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил мэр в своем канале на платформе Max.
Боевое дежурство экипажа ЗРК
Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО
26 декабря, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
