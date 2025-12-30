https://ria.ru/20251230/moskva-2065619318.html
В Москве безбилетник выплеснул в лицо женщине горячий напиток
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
В московском метро задержали безбилетника, который плеснул горячим напитком в лицо женщине, сделавшей ему замечание, сообщили
в пресс-службе УВД на метрополитене.
"Инцидент произошел на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии. Гражданин попытался бесплатно проследовать в вестибюль метрополитена, пройдя вслед за пассажиркой. Когда женщина сделала ему замечание, мужчина отреагировал агрессивно и плеснул ей в лицо содержимое стакана с горячим напитком", — говорится в публикации.
Женщина обратилась за медицинской помощью, мужчину немедленно задержали полицейские, добавили в ведомстве.
Это оказался 38-летний гость столицы. Против него возбудили уголовное дело о побоях. Пока что суд отпустил его под подписку о невыезде.
Кроме того, на задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП "Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС".