В Москве безбилетник выплеснул в лицо женщине горячий напиток
12:12 30.12.2025 (обновлено: 13:05 30.12.2025)
В Москве безбилетник выплеснул в лицо женщине горячий напиток
В Москве безбилетник выплеснул в лицо женщине горячий напиток

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В московском метро задержали безбилетника, который плеснул горячим напитком в лицо женщине, сделавшей ему замечание, сообщили в пресс-службе УВД на метрополитене.
"Инцидент произошел на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии. Гражданин попытался бесплатно проследовать в вестибюль метрополитена, пройдя вслед за пассажиркой. Когда женщина сделала ему замечание, мужчина отреагировал агрессивно и плеснул ей в лицо содержимое стакана с горячим напитком", — говорится в публикации.
Женщина обратилась за медицинской помощью, мужчину немедленно задержали полицейские, добавили в ведомстве.
Это оказался 38-летний гость столицы. Против него возбудили уголовное дело о побоях. Пока что суд отпустил его под подписку о невыезде.
Кроме того, на задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП "Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС".
Кадр видео в метро, когда прохожий ударил по ягодицам блогера Ксению Карпову - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Москве арестовали мужчину, пристававшего к блогерше в метро
15 декабря, 13:40
 
Заголовок открываемого материала