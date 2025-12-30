Более 120 домов по программе реновации подключили к электросетям в Москве

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году подключили к электросетям более 120 жилых домов, построенных в рамках реализации программы реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. Эти объекты подключаем к сетям в приоритетном порядке, в этом году обеспечили качественным энергоснабжением 122 новых дома", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению проложили более 600 километров кабельных линий, построили 125 трансформаторных подстанций и 18 распределительных пунктов. Новостройки получат суммарную мощность более 300 мегаватт.

"Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - добавил он.