https://ria.ru/20251230/moskva-2065598016.html
Более 120 домов по программе реновации подключили к электросетям в Москве
Более 120 домов по программе реновации подключили к электросетям в Москве - РИА Новости, 30.12.2025
Более 120 домов по программе реновации подключили к электросетям в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году подключили к электросетям более 120 жилых домов, построенных в рамках реализации программы реновации,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:26:00+03:00
2025-12-30T11:26:00+03:00
2025-12-30T11:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
жилье
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905314049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc02afa9d7a48c04a67fa2c6353d427.jpg
https://realty.ria.ru/20251230/kvartira-2064299171.html
https://ria.ru/20251229/moskva-2065343786.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905314049_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f51131eaaa22570b2dd7f65ec387234c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Жилье, Москва, Петр Бирюков
Более 120 домов по программе реновации подключили к электросетям в Москве
Более 120 новостроек обеспечили электроэнергией в Москве в 2025 г
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году подключили к электросетям более 120 жилых домов, построенных в рамках реализации программы реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. Эти объекты подключаем к сетям в приоритетном порядке, в этом году обеспечили качественным энергоснабжением 122 новых дома", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению проложили более 600 километров кабельных линий, построили 125 трансформаторных подстанций и 18 распределительных пунктов. Новостройки получат суммарную мощность более 300 мегаватт.
"Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.