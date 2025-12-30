В МВД предупредили москвичей о запрете использования пиротехники

"Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.