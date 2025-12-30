Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили москвичей о запрете использования пиротехники - РИА Новости, 30.12.2025
10:48 30.12.2025
В МВД предупредили москвичей о запрете использования пиротехники
В МВД предупредили москвичей о запрете использования пиротехники - РИА Новости, 30.12.2025
В МВД предупредили москвичей о запрете использования пиротехники
Москвичам и гостям столицы следует воздержаться от запуска петард, фейерверков и другой пиротехники в помещениях, вблизи зданий и транспорта из-за участившихся... РИА Новости, 30.12.2025
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
В МВД предупредили москвичей о запрете использования пиротехники

МВД призвало москвичей воздержаться от использования пиротехники

© Depositphotos.com / Maren WinterЛюди запускают фейерверки-фонтаны
Люди запускают фейерверки-фонтаны - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Depositphotos.com / Maren Winter
Люди запускают фейерверки-фонтаны. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Москвичам и гостям столицы следует воздержаться от запуска петард, фейерверков и другой пиротехники в помещениях, вблизи зданий и транспорта из-за участившихся случаев провокаций с ее использованием, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за нарушение правил использования пиротехники гражданам грозит ответственность по статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".
"В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации", - заключили в ведомстве.
Петарда - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Юрист предупредил о штрафах за новогодний фейерверк
26 декабря, 03:18
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
