В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик
Высота сугробов в Москве к Рождеству достигнет 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик
РИА Новости: Тишковец сообщил о 30-то сантиметровых сугробах в Москве в январе