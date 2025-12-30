Рейтинг@Mail.ru
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик - РИА Новости, 30.12.2025
10:34 30.12.2025
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик - РИА Новости, 30.12.2025
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик
Высота сугробов в Москве к Рождеству достигнет 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 30.12.2025
общество, москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Клин, Евгений Тишковец
В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик

РИА Новости: Тишковец сообщил о 30-то сантиметровых сугробах в Москве в январе

Мужчина в Измайловском парке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве к Рождеству достигнет 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате продолжающихся снегопадов сугробы продолжают расти. Так к 09.00 мск на опорной метеостанции ВДНХ – 18 сантиметров снега (прирост за сутки – 3 сантиметра), в Тушино – 21 сантиметр, на Балчуге – 14 сантиметров. В Подмосковье самые высокие сугробы намело в Клину – 23 сантиметра, Волоколамске – 22 сантиметра, Дмитрове, Наро-Фоминске и Черустях – 20 сантиметров, Можайске – 18 сантиметров. Снежный покров продолжит расти и к января прибавка составит еще 2-3 сантиметра. В Москве 2 января уже будет 25 сантиметров снега, а к Рождеству в столице вырастут 30-ти сантиметровые сугробы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что местами в столице высота сугробов будет достигать 28-33 сантиметров.
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов
