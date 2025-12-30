https://ria.ru/20251230/moskva-2065561517.html
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов - РИА Новости, 30.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов
Пик январских морозов в Москве придется на 2 января, воздух остынет до минус 15 градусов, потом холод начнет отступать, сообщил РИА Новости ведущий специалист...
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пик январских морозов в Москве придется на 2 января, воздух остынет до минус 15 градусов, потом холод начнет отступать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В финальный день месяца тоже пройдут снегопады, под утро - до минус 10, в дневные часы - минус 6 - минус 9. А в новогоднюю ночь - в городе похолодает до 10-13 мороза, что идеально соответствует многолетней норме. Первым январским днем - не выше минус 10. На пик стужа выйдет 2 января - до минус 12 - минус 15, после чего холод начнет отступать", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что грядущий год стартует с эталонной русской зимы - с нормальными для января сугробами, высота которых в столице повысится до 20-25 сантиметров, скрипучим снегом и бодрящими морозами.