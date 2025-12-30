Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пик январских морозов в Москве придется на 2 января, воздух остынет до минус 15 градусов, потом холод начнет отступать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что грядущий год стартует с эталонной русской зимы - с нормальными для января сугробами, высота которых в столице повысится до 20-25 сантиметров, скрипучим снегом и бодрящими морозами.