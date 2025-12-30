https://ria.ru/20251230/moskva-2065561089.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Снег, низкое атмосферное давление, температура воздуха до минус шести градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 30.12.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снег, низкое атмосферное давление, температура воздуха до минус шести градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится атлантическим циклоном с центром над Можайском. В Москве
- облачно, временами снег. Максимальная температура днем: минус три - минус шесть градусов, что укладывается в рамки климатической нормы", - рассказал агентству Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью в три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенного, подчеркнул Тишковец.