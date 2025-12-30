Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.12.2025
07:10 30.12.2025 (обновлено: 12:45 30.12.2025)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.12.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Снег, низкое атмосферное давление, температура воздуха до минус шести градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 30.12.2025
общество
москва
евгений тишковец
погода
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

РИА Новости: в Москве во вторник ожидаются снег и до минус шести градусов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снег, низкое атмосферное давление, температура воздуха до минус шести градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится атлантическим циклоном с центром над Можайском. В Москве - облачно, временами снег. Максимальная температура днем: минус три - минус шесть градусов, что укладывается в рамки климатической нормы", - рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью в три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенного, подчеркнул Тишковец.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
